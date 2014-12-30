مصر.. حكم بإلغاء الاحتفال بمولد أبو حصيرة اليهودي

بعد 13 عاماً من تداول القضية أمام القضاء، قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس الاثنين، إلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة نهائيا ورفض الطلب الإسرائيلي بنقل رفاته إلى القدس الشرقية.

وقرر رئيس محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية.

ومن جانبه، قال محافظ البحيرة، مصطفى هدهود، إن المولد لن يقام بعد الآن في المحافظة حيث كان يقام حول موقع دفن أبو حصيرة بقرية ديمتوه في ديسمبر من كل عام.

من ناحية أخرى، دعت الحركات الثورية الحكومة إلى هدم الضريح ونقل رفاته بشكل فوري استناداً إلى قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، الذي أجاز نقل الرفات من المقابر التي لم تستخدم لمدة 10 سنوات.

وكان المجلس العسكري الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير قد قرر في يناير من العام 2012، ولأول مرة، إلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة. وجاء القرار حينها عقب اجتماع شعبي ورسمي موسع انتهى إلى التوصية بعدم جواز إقامة الاحتفال السنوي.

وأبلغ المجلس العسكري إسرائيل بقراره هذا بالطرق الدبلوماسية، للعمل على عدم السماح للإسرائيليين الراغبين في الاحتفال بالسفر إلى مصر. وقررت عائلة أبو حصيرة الإسرائيلية عدم الحضور والمشاركة في الاحتفال تنفيذاً للتوصية الصادرة.

وفي السياق نفسه، رفضت قوى سياسية وحزبية في مصر إقامة الاحتفال، وقررت تشكيل دروع بشرية لمنع زيارة أي وفود للاحتفال.

وكان المولد، الذي يحضره آلاف اليهود والإسرائيليين من كل أنحاء العالم، يلقى معارضة مستمرة من قوى مصرية. وحصلت بعض هذه القوى على أحكام قضائية بمنع إقامة الاحتفال، ولكن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض أحكام القضاء وقرر استمرار الاحتفال بالمولد.



