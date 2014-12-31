الخارجية تتابع حادث اختطاف عدد من المصريين في ليبيا

يتابع سامح شكري وزير الخارجية المصري حادث اختطاف عدد من المصريين المقيمين في ليبيا في محيط مدينة سرت، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن غرفة العمليات التي أنشأها القطاع القنصلي في الوزارة تتولى متابعة ملابسات الحادث أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في مصر والسلطات الرسمية والمحلية في ليبيا.

وأضاف أن سفير مصر في ليبيا يقوم بمواصلة اتصالاته المكثفة مع المسؤولين في الحكومة الليبية بمدينة البيضاء والسلطات المحلية في مدينة سرت وشيوخ وعواقل القبائل الليبية ولجنة التواصل الاجتماعي الليبية-المصرية لمتابعة واقعة الاختطاف والعمل على تأمين أرواح المواطنين المختطفين لإطلاق سراحهم.

وقال عبد العاطي إن الاتصالات مستمرة مع سفارة ليبيا بالقاهرة حيث يجري السفير الليبي بالقاهرة اتصالات في هذا الشأن، كما تتواصل الوزارة مع أسر وأقارب المختطفين لإبلاغهم أولاً بأول بالمستجدات حول حادث الاختطاف.

