سياسيون وفنانون وإعلاميون أبطال شائعات 2014 في مصر

شهد عام 2014 الكثير من الشائعات في مصر والتي كانت تنطلق كالنار في الهشيم وتصبح خبرا بارزاً على مواقع التواصل ثم تنتقل لتصبح مادة خصبة لدى وسائل الإعلام وسرعان ما تنطفئ وتختفي بعد أن تنكشف ويتأكد الجميع أنها شائعة وليست حقيقة وذلك ما بين وفاة لبعض المشاهير وطلاق وانفصال للبعض الآخر واغتيالات وحوادث قتل وتبرعات وهمية، ونال الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنان الكبير عادل إمام النصيب الأبرز والأكبر من شائعات الوفاة بينما نالت الفنانة منة شلبي الكثير من شائعات الزواج فيما نال عدد كبير من الفنانين شائعات تفيد إصابتهم بأمراض خطيرة.

الموت شائعات أهل السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يسلم هو الآخر من الشائعات خاصة تلك التي أطلقتها الأبواق الإخوانية ومنها أنه اغتيل وأن من يظهر هو دوبليره، وأن مشروعه الخاص بقناة السويس وهمي، إضافة إلى وجود لوحة معدنية باسم السيسي تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه ونفت وزارة الداخلية ذلك، كما خرجت شائعة أخرى تفيد تكليف السيسي التليفزيون المصري بالتعاقد مع الإعلامي باسم يوسف ونفى باسم بنفسه هذه الشائعة، مؤكدا أنه من الخيال العلمي أن يعرض برنامجه الساخر ''البرنامج'' على التليفزيون المصري، لأنه من الصعب انتقاد حكومة الدولة من خلال التليفزيون الرسمي. وخرجت الشائعات في 2014 لتعلن مقتل إسلام يكن فتى داعش وهي الشائعة التي هزت عالم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار صور وصية الفتى التي تنص على دعوته لفتح مصر.

الشائعات الاجتماعية والسياسية احتلت نصيبا لا بأس به في 2014 وكان منها ما تردد عن غرامة وحبس الطلاب لتحركهم أثناء تحية العلم، و نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعة جملة وتفصيلا، فيما انتشرت كالنار في الهشيم شائعة انهيار أجزاء كبيرة من هرم زوسر المدرج بسقارة، وخرج رئيس الوزراء ابراهيم محلب بنفسه لينفيها.

وردد البعض شائعات عن إلغاء مادة الدين الإسلامي من المناهج التعليمية، وانتشرت بكثافة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم هذه الشائعة، قائلا إنها تستهدف إثارة البلبلة والفوضى كما انطلقت شائعة تفيد إلقاء أشلاء من ضحايا حادث البحيرة بحديقة مستشفى دمنهور العام ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هذا الأمر.

وانطلقت شائعات أخرى تمس المؤسسة العسكرية المصرية حيث خرجت شائعة تفيد زيادة مدة التجنيد وهو ما نفاه المتحدث العسكري كما نفى مركز دعم المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشائعة التي انتشرت على مواقع الإنترنت عن فرض ضريبة عقارية تقدر بـ220 جنيهاً على أي شقة حتى لو كانت مساحتها 50 مترا، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن السكن الخاص معفي تماماً من الضريبة العقارية.

الطلاق والوفاة شائعات أهل الفن

أهل الفن طالتهم الشائعات ولم يمر يوم في 2014 دون أن تطلق ماكينة الشائعات أحدث إنتاجها لتصيب فنانا بعينه أو فنانة بعينها ومنها ما خرج مع بداية عام 2014 عن طلاق الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي وتم نفي هذه الشائعة بشكل عملي مع تواجد منى بجوار أحمد حلمي في الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يجري عملية لإزالة ورم خبيث.

وانتشرت بقوة خلال 2014 شائعة زواج المطربة شيرين من مستشارها الفني ياسر خليل سراً كما ترددت شائعات عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير بعد زواج استمر حوالي 15 عاماً وأثمر عن ثلاثة أبناء وترددت شائعات بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته نجمة ستار أكاديمي المغربية بسمة بوسيل، واتهام بسمة بزواجها من صديقها يحيى صويص قبل تامر، كما أشيع عن تعرض الفنّانة السّوريّة كندة علوّش لمحاولة اغتيال في القاهرة خلال تصوير مسلسلها دلع البنات.

وانتشرت أخبار عن إصابة الفنان طلعت زكريا بأزمة قلبية ودخوله العناية المركّزة وأن الفنانة المصرية منّة شلبي مريضة و تزوجت من رجل أعمال مصري تعيش معه في فرنسا، بجانب شائعة ارتباطها بمحمد نجل الفنان محمود عبد العزيز.

وفي منتصف العام بثّت إحدى القنوات الفضائية خبراً عن وفاة الفنانة المصرية وفاء عامر وانتشرت أقاويل وأخبار تفيد بانفصال الممثلة بسمة عن زوجها السياسي عمرو حمزاوي.

وخرجت شائعات بالجملة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مرض ووفاة عدد من الفنانين الكبار وأيضاً الشباب، وعلى رأسهم عادل إمام والفنان الشّعبي شعبان عبد الرحيم والفنانة صفاء مغربي التي تبين أنها مازالت على قيد الحياة وأن شقيقتها الصغرى هي من أطلقت الشائعة.

