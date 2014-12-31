مصر.. إحالة قاض للتحقيق بسبب صور فاضحة مع فتيات ليل

قرر مجلس الدولة المصري، وهو سلطة قضائية عليا يضم شيوخ القضاة، خلال جلسة طارئة اليوم الأربعاء، إحالة ملف القاضي ناصر عبدالرحمن جابر لإدارة الفحص والتحقيق بالتفتيش القضائي بعد انتشار صور له مخلة مع بعض فتيات الليل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الإعلامي باسم المجلس، في بيان له اليوم إن المجلس اطلع على مذكرة بشأن تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية صورا غير لائقة منسوبة لأحد قضاة المجلس، وعلى الفور قرر المجلس إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة التفتيش القضائي.

وأكد موسى حرص مجلس الدولة على الحفاظ على قدر وكرامة القضاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة للحفاظ على الثوب القضائي مما قد يعلق به من شوائب.

من جهة أخرى، قال مصدر بالتفتيش القضائي إن المستشار ناصر عبدالرحمن لا يعمل حالياً بمجلس الدولة لكنه معار للعمل في مطار دولة خارجية، منذ أكثر من ثلاث سنوات وإن المجلس قرر استدعاءه للتحقيق وجمع الأدلة والبراهين تمهيداً لاتخاذ قرار بإحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية إذا ما ثبتت صحة هذه الوقائع ثم تحيل ملفه للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس، لاتخاذ قرار نهائي بإحالته للصلاحية وفصله من عدمه.

وكانت مجموعة من الصور الفاضحة للقاضي قد أثار تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والاستياء.

والتقطت الصور للقاضي أثناء جولة سياحية له في إحدى الدول الآسيوية وتظهر الصور القاضي المصري وهو في أوضاع مخلة في نواد ليلية، مع عدد من السيدات، ويبدو من مظهرهن أنهن من "فتيات الليل"، كما يظهر في صور أخرى وهو يدخن ويشرب الخمر.