مقتل 13 إرهابيا وسقوط 388 مطلوباً ومتسللاً بسيناء

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري، إن القوات المسلحة تمكنت خلال الفترة من 27 - 31 / 12 / 2014 من تنفيذ عدد من العمليات العسكرية، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات على البؤر الإرهابية، وضبط 388 شخصا منهم 7 مطلوبين أمنياً و283 متسللا و98 مشتبها به.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أنه تم ضبط وتدمير 34 دراجة بخارية و14 سيارة تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتدمير 110 مقار ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم تدمير فتحة نفق طوله 1700 متر غرب خط الحدود الدولية المواجه لقطاع غزة وتدمير خزان وقود.

