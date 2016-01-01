الملك سلمان يهاتف السيسي: ندعم جهود التنمية في مصر

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان أمس في الفرافرة، متمنياً أن تكلل كافة الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق، بحسب بيان صحافي صادر من الرئاسة المصرية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، منوهاً إلى ما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكداً حرص المملكة على تطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما من خلال تعزيز العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق المصري- السعودي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص تقدير مصر وشعبها للمملكة الشقيقة، قيادة وشعباً، مؤكداً على تثمين مصر لمواقف المملكة الداعمة لها.

وأشاد الرئيس بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التشاور والتنسيق بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية يستوجبان تعزيز التعاون لصالح المنطقة بأكملها.

