إحباط مخطط لشن هجوم انتحاري في #العريش

أحبطت قوات الأمن في شمال سيناء مخططات إرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس تهدف إلى شن هجمات انتحارية ضد المقرات والمنشآت الأمنية في ذكرى 25 يناير الجاري 2016، في خطوة استباقية لمنع وقوع الهجمات.

وقد شنت مروحيات الأباتشي هجماتها على معاقل التنظيم، إلى جانب حملة برية بمشاركة من الجيشين الثاني والثالث استكمالا لعملية حق الشهيد 2، حيث قصفت عدة أهداف.

وقد سمع الأهالي دوي انفجارات ضخمة برفح والشيخ زويد وجنوب العريش، نتيجة قصف جوي بطائرات الأباتشي لمعاقل التنظيم، وسط أنباء أولية عن سقوط نحو 30 ما بين جريح وقتيل من تنظيم بيت المقدس (داعش سيناء).