مصر.. ضبط القائمين على 23 صفحة تحرض ضد الدولة

اعتقلت وزارة الداخلية المصرية 3 من عناصر الإخوان القائمين على إدارة23 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه في إطار قيام بعض أعضاء تنظيم الإخوان باستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد مؤسسات الدولة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من القائمين على إدارة تلك المواقع والصفحات.

وأضاف أنه تم ضبط محمد . ر. ع – مواليد 1988 فني إصلاح أجهزة إلكترونية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والقائم على إدارة 7 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة، وكذا نشر أخبار مغلوطة عن متهمين في عدد من القضايا الجنائية والادعاء أنهم معتقلون، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم.

وقال إن المتهم الثاني الذي تم ضبطه يدعى جلال. م. ج – 27 عاما "طالب" ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة والقائم على إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التي تحرض على مؤسسات الدولة، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم.

وأشار إلى أن المتهم الثالث فتاة تدعى إيمان . م . م – سن 25 – حاصلة على بكالوريوس هندسة ومقيمة ببلقاس بالدقهلية والقائمة على إدارة 11 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واعترفت بانتمائها لتنظيم الإخوان وقيامها بوضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة.