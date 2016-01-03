اجتماع للمجلس التنسيقي المصري – السعودي بالرياض

يبدأ اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي الذي يستمر ثلاثة أيام، والمشاركة خلال اجتماع اليوم على مستوى الوزراء فقط، حيث يضم الوفد المصري المشارك في الاجتماع 5 وزراء هم: التعاون الدولي والاستثمار والزراعة والكهرباء والقوى العاملة، وتناقش الاجتماعات جميع الأمور والجوانب الفنية المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات التي كانت محل دراسة خلال الفترة السابقة بين قيادات البلدين.

ويسبق هذا الاجتماع لقاءات على مستوى كبار المسؤولين من وكلاء الوزارات في البلدين لبحث كافة الجوانب الفنية في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين.