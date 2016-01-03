الجيش يضبط قطيع جِمال محملاً بأسلحة لإرهابيي #سيناء

كشف الجيش المصري عن استخدام الجمال في إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية قرب منطقة الأبرقين بسيناء.

وقال المتحدث العسكري، محمد سمير، إنه وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تم رصد مسار متحرك بواسطة الجمال يستخدم في إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية قرب منطقة الأبرقين وام حلوف، حيث تم ضبط 7 أجولة من مادة تي ان تي شديدة الانفجار، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومواد غذائية.

وأضاف أنه ضبط أحد العناصر الإرهابية الخطرة من المطلوبين أمنياً ويدعى عبدالله سلمان سالم.

وأشار إلى ضبط وتدمير عربة دفع رباعي ودراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية بمنطقة جبل البحيري.