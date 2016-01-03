انفجار 4 عبوات ناسفة وإصابة مسعف وسائق شرق العريش

شهدت مدينة العريش، صباح اليوم الأحد، سلسلة من الانفجارات ناتجة عن انفجار 4 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف الحملات الأمنية إلا أنها لم تحدث أي إصابات.

من ناحية أخرى، أصيب سائق سيارة إسعاف وأحد مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش - رفح.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق الدولي العريش رفح وانفجرت، ما أسفر عن إصابة رضا المحمدي ومحمد صباحي السائق والمسعف، كما نتج عن الانفجار تهشم زجاج السيارة جراء تطاير الشظايا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وشهدت منطقة العبور شرق مدينة العريش انفجار 4 عبوات ناسفة تم زرعها على جانبي الطريق الدولي، إضافة إلى سقوط قذيفة بالخطأ على منزل مدنيين لم تحدث أي إصابات.