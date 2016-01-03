سفير #مصر السادس يصل تل أبيب بعد غياب ثلاثة أعوام

وصل السفير المصري، حازم خيرت، إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي، لممارسة عمله سفيرا لمصر السادس لدى إسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ويأتي ذلك بعد ثلاثة أعوام خلا فيهما منصب السفير المصري بإسرائيل، بعدما قررت مصر سحب آخر سفرائها بتل أبيب، السفير عاطف سالم، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في 2012.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "وصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع السفير المصري الجديد حازم خيرت. أرحب به، وأرحب بإعادة إرسال سفير مصري جديد إلى إسرائيل، هذا سيمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية الرئيسية والمهمة".

وعمل حازم خيرت سفيرا لمصر لدى كل من سوريا وشيلي، ثم مندوبا لمصر لدى جامعة الدول العربية، ثم مساعدا لوزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل ترشيحه سفيراً لمصر لدى تل أبيب.

ويعتبر خيرت سفير مصر السادس لدى تل أبيب منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978 وقد سبقه السفير سعد مرتضى في الفترة من 1980 وحتى 1982 وتم سحبه عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وظلت السفارة المصرية في إسرائيل بدون سفير حتى عام 1986، بعدها تم تعيين السفير محمد بسيوني ممثلا للقاهرة لدى تل أبيب في الفترة من 1986 وحتى عام 2000، وأيضاً تم استدعاؤه على خلفية الانتفاضة الفلسطينية التي أعقبت اقتحام شارون للمسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، ويعتبر بسيوني الذي عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك بعدها عضواً بمجلس الشورى المصري من أكثر السفراء الذين طال عهدهم بتل أبيب والذي استمر 14 عاماً، ويأتي بعده السفير محمد عاصم في الفترة من 2005 وحتى 2008، والسفير الرابع ياسر رضا من 2008 وحتى 2012، ثم السفير عاطف محمد سالم سيد الأهل في الفترة من سبتمبر 2012 وحتى نوفمبر من العام نفسه، وتم سحبه إثر العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.