شقيق المصري المعدوم في السعودية قيادي قاعدي هارب لتركيا

محمد فتحي السيد عبد العاطي مصري الجنسية من مواليد مدينة منيا القمح محافظة الشرقية يبلغ من العمر 35 عاما، أسرته كانت تقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة سنوات طويلة، هذا هو المصري الذي أعدم أمس السبت في السعودية ضمن الـ 47 إرهابيا.

المعلومات المتوافرة لدى السلطات المصرية عن محمد كما يرويها مصدر أمني لـ"العربية.نت" أنه نشأ في أسرة متوسطة الحال بأحد المنازل المتواضعة والبسيطة في شارع المدارس بمنيا القمح محافظة الشرقية وسافر والده للعمل بالسعودية من أجل تحسين مستوى الأسرة وتلقى محمد وهو الابن الأوسط تعليمه هناك حيث درس في جميع مراحل التعليم الأساسي والتحق بعد ذلك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة واعتقل عام 2003 لعضويته في خلية "الخالدية" الإرهابية.

المصدر الأمني قال إن شقيق محمد الأكبر اسمه حسام وهو أحد المتهمين في قضية خلية الظواهري التي أسسها محمد شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وتضمنت قائمة الاتهامات الموجهة له الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة على علاقة بتنظيم القاعدة بهدف ارتكاب أعمال عنف وفوضى في مصر، وحيازة وإحراز أسلحة آلية وارتكاب أعمال عنف وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 عاما نظرا لهروبه إلى تركيا مضيفا أن حسام هو المتهم رقم 58 في القضية ضمن 68 متهما آخرين.

وأضاف أن حسام يعمل "فني الوميتال" ويبلغ من العمر 36عاما، وتم إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول بجميع موانئ ومطارات مصر.