فصل عدد من الممثلين من النقابة في #مصر

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر فصل عدد كبير من الممثلين المخالفين لقوانين النقابة، وعلى رأسهم وجدي العربي ومحمد شومان.

وأكدت النقابة أن قرار فصل العربي وشومان ليس له علاقة بموقفهما السياسي، لكن لإهمالهما سداد اشتراكات النقابة، فضلاً عن عدم دفعهم أي مستحقات تخصها.

وشمل قرار الفصل فنانين آخرين هم محمود الجمل، وأمنية محمد رشاد، وإيمان جميل، وسامح الباز.

من جهته، قال وكيل النقابة، سامح الصريطي، لـ"العربية.نت" إن قرار الفصل ليس له علاقة بأي انتماءات سياسية بل لمخالفة الفنانين لقوانين النقابة، مطالباً بـ"عدم تضخيم الأمر والترويج لهم بادعاء المظلومية، وأن النقابة اتخذت هذا القرار انتقاماً منهم لمساندتهم للإخوان أو أي فصيل سياسي آخر".

وكان الفنان محمد شومان قد ظهر في حلقة رأس السنة على قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا، وتحدث عن حبه للإخوان، وحماسه الشديد لهم، كما تم الإعلان عن تقديمه لبرنامج بعنوان "شومان شو"، على شاشة القناة، إضافة للشاعر صلاح عبد الله الذي كان عضواً في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري والذي كان من أشد المناوئين للإخوان.