مصري يطالب الأمم المتحدة بتصنيف #الأزهر منظمة إرهابية

طالب كاتب مصري شهير بتصنيف الأزهر منظمة إرهابية، وقاد حملة توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لدعم الطلب.

ونشر الكاتب والباحث سيد القمني، الخبير في علم مقارنة الأديان، الدعوة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، طالبا فيها التوقيع على صفحة تم تدشينها على موقع جمع التوقيعات الشهير "آفاز" بهدف تقديمها إلى الأمم المتحدة للتصديق على إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية دوليا.

وقال القمني عبر أحاديث له مع فضائيات مصرية، إنه سيتم رفع دعوى ضد الأزهر بالمحكمة الجنائية الدولية، متهما المشيخة والقائمين عليها بتصدير الإرهاب للعالم، ودعم فكر داعش، وعدم تكفيره، كما أكد أن الأزهر كمؤسسة دينية لن تستطيع تجديد الخطاب الديني.

من جانبه، رفض الأزهر الرد رسميا على اتهامات المفكر المصري، كما نفى مسؤول بارز في المشيخة قيام الأزهر برفع دعوى قضائية ضده.

وقال إن الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الأمور هو التجاهل، فالأزهر كمؤسسة دينية يربأ بنفسه عن الدخول في مهاترات من هذا النوع، فلديه من القضايا والأمور التي تهم المسلمين وتشغلهم الكثير، وتحتاج للتركيز، وهو ما يفضله الأزهر بدلا من ملاحقة مثل هذه الأفكار والرد على أصحابها.