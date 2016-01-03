مصر.. مقتل 26 إرهابيا بالعريش والشيخ زويد

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب محمد سمير أنه في إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد"، التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء، قامت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تحت غطاء جوي بمواصلة مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها.

وأسفرت أعمال المداهمات والتمشيط خلال أمس عن قتل 26 فرداً من العناصر الإرهابية، والقبض على 5 آخرين من المشتبه بهم، وتدمير عربة ربع نقل و4 دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية، وتفكيك 18 عبوة ناسفة على محاور تحرك القوات، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة، وضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و7 أجولة من (TNT) و63 طلقة أنواع.

وتواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.