اجتماع عربي طارئ لبحث اعتداء إيران على سفارة السعودية

بعد أقل من 24 ساعة على قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين، كرت سبحة مواقف عربية مشابهة تراوحت بين قطع للعلاقات وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

فقد التحقت كل من البحرين والسودان بالرياض وقررا الاثنين قطع العلاقات مع طهران، أما الامارات فاستدعت السفير الإيراني سيف الزعابي وأبلغته بخفض مستوى التمثيل وتقليص عدد البعثة. كما إستنكرت باكستان الإعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وإعتبرت أن الهجوم على السفارة السعودية يتعارض مع الأعراف الدولية، كما حثت على حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.

أما التطور الآخر فتمثل في إعلان جامعة الدول العربية عن اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل بناء على طلب السعودية لبحث الاعتداء الإيراني على حرمة السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد.

فقد أعلن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل في القاهرة، وذلك بناء على طلب السعودية لإدانة انتهاكات إيران لسفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد.

وقال بن حلي في تصريحات صحافية الاثنين إن الاجتماع يستهدف إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وكانت الجامعة العربية قد أدانت الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في إيران، وأدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة الاعتداءات، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام على ضرورة احترام إيران لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث من حق الدول الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي.

وشدد في هذا الشأن على أنه ليس من حق أي طرف التعليق على الأحكام القضائية للدول.

وحمل العربي الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية هذه المقرات، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المملكة، وعلى المنطقة من حولها مؤكدا دعم جامعة الدول العربية لهذه الجهود ووقوفها إلى جانب المملكة.