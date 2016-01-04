النقض تلغي أحكام قيادات الإخوان بقضية مكتب الإرشاد

ألغت محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في البلاد أحكام الاعدام والمؤبد الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

وقررت محكمة النقض اليوم الاثنين قبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين، على حكم إدانتهم في القضية وقضت بإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بإعدام كل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، من جماعة الإخوان، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.

‎ووجهت النيابة وقتها للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.