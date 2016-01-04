انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة #العريش

أفادت مراسلة العربية في القاهرة نقلا عن مصدر أمني بوقوع انفجار ضخم منذ قليل بشارع الجيش بمدينة العريش.

وهز الانفجار أرجاء المدينة، وتحركت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان التفجير.

وقال شهود العيان إن انفجارا ضخما وقع بجوار مسجد النصر بالعريش، حيث سمعت أصوات سيارات الإسعاف وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء، وتم إغلاق شارع الجيش الذي شهد مكان وقوع الانفجار.

وأضافت الأنباء عن إصابة شرطي ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة شرطة بجوار المسجد.

وقالت المصادر إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن والتي انفجرت لحظة مرور سيارة شرطة كانت تقوم بأعمال تمشيط.

