سامح شكري من الرياض: مصر والسعودية ركيزتا العمل العربي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجدداً على العلاقة الوطيدة الممتدة والتاريخية والراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية على المستويين الحكومي والشعبي.

جاء ذلك رداً على سؤال حول الرسالة التي يبعث بها هذا الزخم المصري السعودي للعالم كله، وذلك خلال لقاء صحافي جمع شكري ونظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وتابع شكري قائلاً: "الشعور بأن المصير مشترك وأن مصر والمملكة هما ركيزة العمل العربي المشترك والسعي لتدعيم الأمن القومي العربي والانطلاق نحو طموحات الشعبين والأمة العربية والإسلامية يجعل من هذه العلاقة علاقة استراتيجية تبنى على الخير وتبنى على الاستجابة لطموحات شعوبنا للتقدم والازدهار".

وقال: "نحن لنا هذا التوجه الأكيد وسنظل عليه"، منوهاً بأن "أعمال المجلس التنسيقي هي انطلاق نحو مستقبل مليء بالتفاعل والإنجازات".

من جانبه، عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن شكره وتقديره للوزير شكري على هذه الزيارة, وعلى كلماته الطيبة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة من قبل قيادة البلدين الشقيقين, معرباً عن التطلع لمزيد من اللقاءات والزيارات الثنائية.