مصر توضح خارطة الطريق لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه ستعقد خلال شهر يناير الجاري سلسلة اجتماعات فنية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن هذه اللقاءات ستبدأ باجتماع يعقد في أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة بعض المقترحات التي طرحتها مصر على المستوى الفني والنظر إلى مدى جدواها، ثم اجتماع يعقد بالقاهرة نهاية شهر يناير للجنة الفنية الثلاثية (المصرية – السودانية- الإثيوبية) والتي ستناقش العروض التي تتلقاها من الشركتين الفرنسيتين حول الدراسات المتعلقة بسد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أنه سيعقب ذلك وفي مطلع فبراير المقبل، عقد اجتماع بالخرطوم للتوقيع على التعاقد مع المكاتب الاستشارية، لافتا إلى أنه لم يحدد بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاثة فقط أم على المستوى السداسي الذي يجمع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.