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مصر.. مقتل وإصابة 53 من #داعش_سيناء بالشيخ زويد

المصدر: العربية.نت
عملية حق الشهيد 2 في سيناء
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تمكنت قوات الجيش المصرية من قتل وإصابة نحو 53 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس (داعش سيناء)، في إطار حملة "حق الشهيد 2"، حيث قامت مروحيات الأباتشي بقصف عدد من البؤر التي يحتمي بها أنصار التنظيم جنوب الشيخ زويد.

وحسب مراسلنا فإنه تم قصف 13 سيارة يستقلها أنصار التنظيم، كما قامت قوات الصاعقة باقتحام المعاقل التي تم تدميرها بصواريخ الطائرات أو الأباتشي، ونجحت قوات الصاعقة من ضبط 10 مخازن تحت الأرض بينها 70 مخزناً للأسلحة والذخائر والمتفجرات و3 مخازن بداخلها بضائع مهربة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وضبط القوات مخزنا ضخما بقرية اللفيتات بداخله 40 طنا من المتفجرات، وجرى تفجيره بصواريخ الأباتشي.

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