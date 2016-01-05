مقتل شرطي ببني سويف والعثور على جثتين برفح

قتل شرطي وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من مسلحين مجهولين بمدينة بني سويف جنوب القاهرة.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية من وسط الزراعات تجاه أمين شرطة دياب عبداللطيف محمد عبداللطيف ببني سويف، وذلك أثناء استقلاله دراجته النارية بالطريق الدائري في طريقه لمنزله.

وقال إن الحادث أسفر عن مقتله وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري بالكتف حيث تصادف مروره بمكان الحادث.

في غضون ذلك، عثر أهالي مدينة رفح بشمال سيناء على جثتين لشابين مصابتين بطلقات نارية في أحد شوارع المدينة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الجثتين لشابين من المنطقة هما صلاح محمد وأكرم جمعة، فيما رجح أهالي المدينة أن يكون مقتلهما قد تم على يد تنظيم أنصار بيت المقدس.