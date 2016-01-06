الجيش المصري يصفي 11 إرهابيا من أنصار بيت المقدس

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن قوات من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة قامت تحت غطاء جوى بتصفية 11 إرهابيا خلال عمليات الاقتحام والمواجهات.

وأضاف أنه تم توقيف اثنين من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر وتفجير 5 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر الجيش على محاور التحرك.

وقال إن قوات الجيش تمكنت من ضبط أجولة كبيرة تزن 300 كيلوغرام من مادة "تي ان تي" المتفجرة شديدة التفجير، و138 دانة مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية في صناعة العبوات الناسفة، بالإضافة إلى تدمير ملجأ خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة وادي الأزارق جنوب البرث بوسط سيناء.