مصر .. محاكمة صحافيين اتهموا وزير العدل بالفساد

أحال قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية فساد وزير العدل المصري الأربعاء جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، وهشام يونس رئيس تحرير "بوابة الأهرام " وصحافي آخر ببوابة الأهرام للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.

ونشر الصحافيون موضوعاً يتهم وزير العدل بالفساد المالي إبان رئاسته لنادي القضاة، حيث أكدوا في الصحيفتين أن الزند قام ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

ونشرت بوابة صحيفة الأهرام قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة الزند، ويدعى لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع. وذكرت أن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، وتقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.

وفور نشر بوابة الأهرام للموضوع سارعت صحيفة المصريون ورئيس تحريرها جمال سلطان إلى إعادة نشره.

وثبت من التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق عدم صحة تلك الاتهامات ولذلك قرر إحالة الصحافيين للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

