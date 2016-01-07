إعادة أسرة مصرية حوصرت بمدينة تعز اليمنية

أسفرت جهود وزارة الخارجية المصرية عن إعادة المواطن د. نادي جرجس وأسرته، المكونة من السيدة سوزان وولدهما إفرايم، سالمين من مدينة تعز اليمنية المحاصرة إلى مصر مساء الأربعاء، حيث كان في استقباله ممثلو وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أصدر توجيهاته للقطاع القنصلي بالوزارة والسفير المصري لدى اليمن د. يوسف الشرقاوي ببذل كافة الجهود لإنجاح عملية إعادة الأسرة إلى مصر، بحسب ما أوردته "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وصرح السفير د. هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، الخميس، أن سفيرنا في اليمن قام بالتنسيق مع محافظ تعز ومسؤولي الخارجية اليمنية لضمان سير إجراءات تأمين خروج الأسرة من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء في ظروف بالغة الصعوبة، كما قام السفير المصري ببذل مساعيه لتوفير تذاكر الطيران للأسرة واستخراج تأشيرات الخروج من مطار صنعاء وصولاً إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى القاهرة.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير د. هشام النقيب بأن "غرفة عمليات القطاع القنصلي قامت بالمتابعة الحثيثة لحظة بلحظة لكافة الترتيبات الخاصة بالعملية، وظلت على تواصل مستمر مع شقيق المواطن في مصر، وسفيرنا لدى اليمن وقنصليتنا العامة في جدة إلى أن وطئت أقدامهم تراب مصر آمنين بين أهليهم".