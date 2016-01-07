خبير: قنبلة كوريا الهيدروجنية تعادل الذرية مئات المرات

كشف الدكتور محمد طه القللي، الخبير النووي المصري، ورئيس هيئة الطاقة الذرية السابق في مصر سر انزعاج العالم من إطلاق كوريا الشمالية أول تجربة لقنبلة هيدروجينية.

وقال في حديث خاص مع "العربية.نت" إن القنبلة الهيدروجينية لها قوة تدميرية تعادل مئات المرات القوة الناتجة من القنبلة الذرية وتدمر قارة بأكملها، بل تمحوها من الوجود وتقتل كل مظاهر الحياة فيها حيث تعتمد القنبلة الهيدروجينية على القوة الاندماجية لذراتها وليس الانشطارية مثل الذرية بمعني أن انفجارها يعتمد على اندماج ذرات الهيدروجين مع الأوكسجين النتائج عن الهواء وينتج عن ذلك قوة حرارية عالية جدا تسبب انصهار الذرة وتولد طاقة حرارة وكتلة نيرانية تحرق الإنسان وتصهره في ثوان معدودة وكذلك النبات والحديد والجبال وكل مظاهر الحياة على الأرض.

وأضاف أن القنبلة الذرية تعتمد على انشطار الذرة واليورانيوم والبلوتونيوم وينتج عن هذا الانشطار قوة تدميرية، لكنها ليست مثل الهيدورجنيية مشيرا إلى أن الأخيرة ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وانبعاثات هائلة من الاشعاعات تدمر كل من يقف طريقها من الكائنات الحية ومن ينجو منها يصاب بالإشعاع والسرطان واختلال الحركة وضعف الأعصاب وتشوه الأجنة لعشرات السنين.