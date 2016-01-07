مصر.. عواصف ترابية تغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة

شهدت محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها رياح وعواصف ترابية، وانخفاض فى درجات الحرارة، دون هطول أمطار.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، منذ قليل، إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح لأكثر من 20 عقدة.

وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق البوغازين، حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

ومن المقرر أن تتعرض الإسكندرية لنوة "الفيضة الكبرى" خلال أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية، وانخفاض فى درجات الحرارة، وأمطار شديدة.