مقتل 3 إخوانيين حاولوا اغتيال رئيس جامعة مصرية

لقي 3 من عناصر تنظيم الإخوان مصرعهم برصاص قوات الأمن المصرية خلال مواجهة، بهدف ضبطهم بعد ثبوت تورطهم في محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق الشهر الماضي.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه تم تحديد هوية مرتكبي حادث إطلاق الأعيرة النارية على رئيس جامعة الزقازيق بالإنابة، والذي نتج عنه إصابته بطلقات نارية بالقدمين. وقد تم تحديد مكان اختباء الفاعلين في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم "ثان العاشر من رمضان"، إلا أنه حال اقتراب القوات منه فوجئوا بإطلاق وابل من النيران عليهم، مما دفع القوات للرد عليها. وأسفر ذلك عن مصرع 3 من الإرهابيين.

وقال المسؤول إن الإرهابيين القتلى هم كل من:

- نشأت محمود عصام محمد أحمد، مسؤول لجنة العمليات النوعية القائمة على تنفيذ واقعة إطلاق النيران على رئيس جامعة الزقازيق بالإنابة. وهو طالب بكلية الزراعة ومقيم بمركز فاقوس. محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده خمس سنوات في قضية أحداث عنف بالجامعة ومطلوب ضبطه.

- محمد محمد عطوة أحمد مصطفى، عضو لجنة العمليات النوعية والقائم على رصد تحركات رئيس جامعة الزقازيق ومن المشاركين بالواقعة. وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر ومقيم مركز الزقازيق. محكوم عليه بالسجن الغيابي لمده 10 سنوات في قضية أحداث شغب وعنف وإشعال النيران بقضبان السكة الحديد بمركز شيبا وتفجير عبوة خلف برج القضاة بالزقازيق.

- ماهر عبدالله السيد حسن، عضو لجنة العمليات النوعية ومسؤول تصنيع العبوات المتفجرة. وهو موظف بشبكة الري ومقيم مركز كفر صقر. مطلوب ضبطه في قضايا تفجير عبوة وتفجير خط السكة الحديد وتفجير كشك كهرباء بكفر صقر، كما تم ضبط معمل لإعداد وتصنيع المتفجرات بمنزله، بالإضافة للعثور بحوزتهم على أسلحة نارية وذخيرة.

وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.