تفجير خط غاز للمرة الـ30 غرب العريش

تم تفجير خط الغاز الطبيعي بمنطقة الميدان غرب العريش مساء أمس الخميس للمرة الـ30، ما أدى إلى تصاعد النيران لأكثر من 15 مترا. وقد شاهد سكان مدينة العريش السنة الدخان وهي تتصاعد في السماء.

وقالت المصادر إن مجهولين قاموا بوضع عبوات ناسفة أسفل الأنبوب الناقل لخط الغاز بمنطقة الميدان غرب العريش، وهو الخط المؤدي إلى منطقة الصناعات الصقيلة بوسط سيناء والمغذي لمحطة الكهرباء البخارية والمنازل بمدينة العريش.

وقامت الشركة المالكة للخط بالدفع بمسؤولي الشركة لإغلاق خط الغاز قبل وبعد مكان الانفجار للحد من زيادة الاشتعال ووقف اشتعال النيران إلى حين انتهاء الغاز المتبقي في الأنابيب.

وفي بيان نشره ارهابيون على "تويتر" وحمل توقيع "ولاية سيناء" (الفرع المصري لتنظيم "داعش") تبنى التنظيم المتطرف الهجوم متوعدا بعدم وصول "قطرة غاز" للأردن، التي يغذيها هذا الخط.

وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ 2011. وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن واسرائيل بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء.