داعش يتبنى الهجوم على السياح الإسرائيليين في مصر

قال بيان منسوب لجماعة ما يسمى ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش، الجمعة، إن الجماعة مسؤولة عن هجوم استهدف حافلة تقل سائحين إسرائيليين بمصر.

وقال البيان الذي نشر على الإنترنت، إن الهجوم جاء استجابة لنداء زعيم داعش أبو بكر البغدادي "باستهداف اليهود في كل مكان"، وإنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف السائحين وقوات تأمين الفندق.

لكن وزارة الداخلية قالت في بيان، الخميس، بعد الهجوم إنه لم يسقط قتلى أو جرحى. وقالت مصادر أمنية إن السائحين من عرب إسرائيل.

فيما أفادت مراسلة العربية أن قوات الأمن بالجيزة ألقت القبض على 5 من المتورطين في الهجوم على الحافلة السياحية بشارع الهرم، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحد المتهمين و باستجوابه أرشد عن باقي المشاركين في الواقعة، و تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليهم بعد مداهمة منازلهم.