السيسي يشكل لجنة عليا لتحديث مناهج التعليم خلال 3 شهور

قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة قومية ومتخصصة برعاية مؤسسة الرئاسة لتحديث مناهج التعليم في مصر، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 3 شهور.

وقال خلال كلمته في احتفالية يوم الشباب المصري بدار الأوبرا المصرية، السبت، إن اللجنة مطالبة بأن تكون المناهج المطورة مواكبة للتقدم العلمي، وأن تراعي ما وصل إليه العلم والدراسات في العالم، فضلا عن الأخلاق والقيم الوطنية.

وأشار السيسي إلى أنه وجه بتشكيل مجموعة المؤسسات الوطنية لإحياء دور الثقافة، وإقامة المسابقات الفنية، وبحث الحافز الثقافي الذي يشكل دافعا للارتقاء بثقافة الشباب.

وطالب السيسي بتخصيص 20% من القروض البنكية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بتكلفة 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، كما قرر توجيه البنك المركزي باعتماد 5% فائدة فقط على هذه المشروعات، مؤكدا أن عام 2016 هو عام الشباب في مصر.

وقال السيسي إن 2016 ستبدأ فيه الدولة تأهيلا حقيقيا وعلميا للشباب وعلى أسس وطنية من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيلهم للقيادة، على أن تكون نموذجا يطبق في جميع مؤسسات الدولة، مضيفا أنه ستتم إتاحة محتوى الدورة بالمجان للشباب، وإتاحة الفرصة مرة أخرى للشباب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الدورة الحالية، استجابة لمطالبهم التي رفعوها على صفحة الرئاسة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف السيسي أنه وجه وزارة الإسكان بتخصيص 145 ألف مسكن لإسكان الشباب بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، فضلا عن رفع عدد المساكن في مشروع الإسكان الحالي إلى 244 ألفا، مشيرا إلى أنه قرر تمليك الشباب عددا من الأراضي ضمن مشروع استزراع مليون ونصف فدان.