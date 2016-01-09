المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين في مركب الوراق الغارق

قررت محكمة جنح الوراق، السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، الحكم على المتهمين في قضية "مركب الوراق الغارق"، والذي راح ضحيته 40 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم رضا السويسى "صاحب المركب" هارب بالسجن 10 سنوات"، ومعاقبة المتهم محمد خالد سائق المركب بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة حمدة عبدالمعتمد سائق الصندل بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة قد شهدت خلال جلساتها إنكار المتهمين مسؤوليتهم عن الحادث، كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات إلى دفاع المتهمين محمد خالد، وحُمدة عبدالمعتمد، السائقين، وجدّدت المحكمة طلبها لأجهزة الأمن بضبط المتهم رضا السويسي، مالك المركب، كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وجهت للمتهمين الثلاثة تهم "التسبب في قتل الضحايا، وتيسير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلًا بالمخالفة للقانون".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبدالمعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

وكان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق في يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.