بالصور.. منفذ هجوم الغردقة ينتمي لالتراس الزمالك

كشف مسؤول أمني مصري أن منفذ هجوم فندق الغردقة الذي لقي مصرعه في الحادث، واسمه محمد حسن محمد محفوظ من الجيزة، هو طالب بالمعهد العالي للإدارة، يبلغ من العمر 22 عاما، واسم الشهرة له "محمد شيكا"، وهو ينتمي لالتراس نادي الزمالك المعروف باسم "وايت نايتس"، ومتغيب عن منزله منذ فترة.

وأضاف المسؤول في حديث مع "العربية.نت" أن "شيكا" كان يحمل سلاحا ناريا وسكينا، ودخل الفندق من ناحية مطعم البيتزا المطل على الشارع، وأمسك بأحد السائحين طالبا من المصريين العاملين بالفندق الابتعاد. وعندما شاهد رجال الأمن يقتربون منه طعن السائح، فيما قام زميله الآخر بمحاولة الاعتداء على سائحين آخرين، لكن قوات الأمن تعاملت معهما على الفور، وأطلقت النيران عليهما، فلقي شيكا مصرعه، وأصيب زميله الآخر بإصابات بالغة، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار.

وقال إن الحادث أسفر عن إصابة سائحة نمساوية تدعى ريناتا (27 عاما) بقطع بالرقبة بطول 30 سم، وسائح سويدي يدعى سام الكسندر (28 عاما) بجرح في الرقبة وحالتهما جيدة.

من جانب آخر، شهدت صفحة "شيكا" على موقع "فيسبوك" سجالات وملاسنات حادة بين المؤيدين لجريمته والمعارضين لها. وتبين من تعليقات المتابعين أن "شيكا" اختفى منذ فترة عن الأنظار، وأنه اعتنق أفكارا متطرفة، كما تبين أنه كان أحد المشاركين في كافة تظاهرات وتجمعات الألتراس الذين صدر حكم قضائي بحظرهم واعتبارهم جماعة إرهابية محظورة، ومنعهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من دخول النادي، أو متابعة تدريبات الفريق، أو حضور مبارياته.