مصر.. مراقبون يأملون بالاستقرار بعد إتمام خارطة الطريق

ينعقد في القاهرة يوم غد مجلس النواب المنتخب، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة الأربع سنوات. انتخابات المجلس التي جرت نهاية العام الماضي هي التاسعة في سلسلة استحقاقات انتخابية لا تزال جدران العاصمة المصرية تحمل آثارها بعض الجدران في شوارع القاهرة باتت شاهدا على الذاكرة السياسية بملصقات متتالية تشير إلى تسعة استحقاقات انتخابية في ستة أعوام، في الوقت الذي يتطلع المصريون لاستقرار سياسي بعد انتخابات مجلس النواب وإنجاز الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق.

يشار إلى أن تسعة استحقاقاتٍ انتخابية مرّت على مصر منذ العام ألفين وعشرة، شهدت خلالها ثلاث دورات انتخابية للبرلمان وانتخاب مجلس شورى وثلاثة استفتاءات على الدستور واستحقاقين لانتخابات الرئاسة.

وفي الوقت الذي عبّرَ فيه الكثيرون عن مدى الإنهاكِ والإحباط. من كثرة الانتخابات مع انعقادِ مجلس النواب في أولى جلساتِه يتطلع الكثيرون لأن يكملَ المجلسُ دورتـَهُ الانتخابية في السنواتِ الخمس المقبلة.

ويأملُ الجميع في استقرار سياسيّ بعد إنجاز الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق استقرار سينعكسُ على المواطن وعلى هذه الجدران لتتجمّلَ وتصبحَ أكثرَ إشراقا.