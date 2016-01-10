برلمان مصر يفتتح أولى جلساته

افتتح البرلمان المصري، الذي أصبح تحت مسمى مجلس النواب، أولى جلساته الأحد.

وكان مجلس النواب يسمى سابقاً مجلس الشعب. والبرلمان الحالي يضم غرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب بعد أن كان يتكون من مجلسي الشورى والشعب.

ويضم جدول أعمال الجلسة الافتتاحية: قراءة قرار الرئيس السيسي رقم ” 561″ لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتشهد الجلسة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس للمجلس ووكيلي المجلس، ويُقرأ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم “65″ لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب2015.



ويدعو رئيس الجلسة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو ثم يتبعه الوكيلان بأداء القسم ثم الأعضاء كل منهم وفق رقمه.



وتتم عقب ذلك إجراءات التقدم للترشيح على رئاسة البرلمان من النواب، ويتم حصر الأسماء الراغبة في الترشح من قبل الأمانة العامة وتقدم الأسماء لرئيس الجلسة، وسيتم التصويت بطريقة الاقتراع السري المباشر في جلسة علنية، ويعتبر الفائز هو الحاصل على نسبة تصويت أكثر من 50%.