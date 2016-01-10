نائبة مصرية تتعرض لموقف طريف في البرلمان

تعرضت دينا عبدالعزيز النائبة الشابة المستقلة عن دائرة حلوان بالقاهرة لموقف محرج أثناء أدائها لليمين الدستورية في مجلس النواب صباح الأحد.

النائبة بدأت في تلاوة القسم بصوت ضعيف لم يسمعه رئيس الجلسة الذي أعاد الطلب مجدداً بالنداء عليها مرة أخرى، مما اضطرها لرفع نبرة صوتها والرد عليه قائلة "أنا أهو يا فندم."

دينا عبدالعزيز نائبة مستقلة عن دائرة حلوان جنوب القاهرة في العشرينيات من العمر وقررت أن يكون مقرها الانتخابي مجموعة مقاعد أمام منزلها الخاص، وما زالت محتفظة به حتى الآن لحين تجهيز مقر آخر لتلقي شكاوى المواطنين.

دينا تحلم منذ طفولتها أن تصبح نائبة في البرلمان، وقالت في تصريحات صحافية إنها قررت الترشح للبرلمان منذ أن كانت في الصف الثالث الإعدادي، مضيفة أنها كانت تعتزم الترشح للانتخابات أثناء عهد الإخوان لكنها لم تكن مطمئنة لنزاهتها.

يذكر أن النائبة الشابة باحثة اقتصادية في وزارة التعاون الدولي، ومتخصصة في الشؤون السياسية وتخطط خلال عملها في البرلمان لدعم قضايا المرأة وصياغة قانون جديد لوضع اليد لمواجهة انتشار المناطق العشوائية في مصر.