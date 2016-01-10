مصر.. احتراق 40 سيارة إثر انفجار غامض بالعريش

أفادت مراسلة "العربية" يوم الأحد أن انفجارا غامضا أحدث خسائر فادحة في موقف سيارات شركة للنظافة بمدينة العريش بشمال سيناء، وتسبب الانفجار في احتراق نحو 40 سيارة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من مسؤولي شركة النظافة بالعريش بوقوع انفجار داخل موقف السيارات التابع للشركة بحي الزهور بالعريش.

وقالت مصادر إنه تم الدفع بسيارات الإسعاف الى موقع الانفجار لإطفاء الحريق الذي اشتعل في السيارات وتفاقم نتيجة وجود وقود في خزانات السيارات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية. وأخطرت النيابة التي بدأت التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى وقوع الانفجار.