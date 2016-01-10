وزير السياحة المصري يعد بتدابير أمنية جديدة

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أمس السبت، إن الحكومة ستعلن تدابير أمنية إضافية لتأمين السياح بعد إصابة ثلاثة سائحين في هجوم على فندق بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وتُعد السياحة من ركائز الاقتصاد المصري كمصدر للنقد الأجنبي لكنها تئن منذ سنوات تحت وطأة الاضطرابات الأمنية.

وقال زعزوع في بيان: "نولى أهمية كبرى لراحة السياح الزائرين لمصر وسنستمر في ذلك. سنبذل كل جهد ممكن لضمان أمنهم".

وأضاف: "خلال الأيام المقبلة سنعلن تدابير أمنية أشد لتأمين جميع السياح الزائرين لمصر".

وعقب الهجوم الأخير، نصحت ألمانيا رعاياها في الغردقة بعدم الخروج في أي رحلات خلال اليوم من المنتجع وأوصتهم بتوخي الحذر.

وقال فرع ألمانيا لشركة "تي. يو. آي"، وهي كبرى شركات السفر في أوروبا، إنها ألغت جميع الجولات اليومية من الغردقة وحتى نهاية يناير الجاري.

وفي مصر حاليا نحو 3100 ألماني قالت برلين إنهم جميعا بخير. وقالت إنها ستساعد من يرغبون في السفر على الفور لكن حتى الآن لم يبد سوى عدد محدود رغبة في العودة.