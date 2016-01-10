7 نواب يترشحون لرئاسة برلمان مصر

تقدم 7 نواب لرئاسة مجلس النواب المصري، حيث شهدت الجلسة الأولى الأحد ترشح كل من الدكتور علي عبد العال من قائمة في حب مصر والدكتور على مصيلحي وزير التصامن الأسبق، والإعلامي توفيق عكاشة والنائب خالد أبو طالب أبو طالب والنائب الناصري كمال أحمد والنائب عيد هيكل النائب عن حزب الوفد والنائب محمد محمود العتماني (مستقل).

وعرض كل نائب من النواب السبعة لزملائه خلال الجلسة مقتطفات من السيرة الذاتية له والخطط التي ينوي كل منهم تنفيذها في المجلس.

وكانت قائمة (في حب مصر) قد رشحت الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، كمرشح للائتلاف عن رئاسة البرلمان بالتزكية بعد تنازل الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، وذلك خلال الانتخابات الداخلية التي تمت بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر خلال اليومين السابقين، فيما رفض العضو المعين المستشار سري صيام الترشح لرئاسة البرلمان.

من جانبه، قال الدكتور توفيق عكاشة إنه يعلن ترشحه باعتباره من "أبناء ثورة 30 يونيو"، فيما قال الدكتور على مصيلحي إن خبراته كوزير وبرلماني سابق تؤهله لرئاسة المجلس وقال عيد هيكل إنه يتمتع بخبرات قانونية كبيرة ويتمنى مساندة زملائه له لتنفيذ "أفكار خلاقة تعيد للمجلس هيبته ودوره التشريعي الرقابي".

وقال النائب خالد أبو طالب إنه محام ويبلغ من العمر 32 عاماً وعضو بمجلس نقابة المحامين ولديه خبرت قانونية وإن ترشحه ليس للشهرة والغرض الشخصي وإنما يهدف لتمثيل الشباب والتعبير عن تطلعات وطموحاتهم وإثبات أن الشباب قادرون على إدارة المرحلة.