أسر ضحايا طائرة شرم الشيخ تطالب بتعويضات

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن 100 شخص من أقارب ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في منتجع شرم الشيخ المصري في جنوب سيناء أواخر العام الماضي، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بنيويورك ضد الشركة الأميركية المالكة للطائرة، وهي مؤسسة التمويل التأجيري الدولية، والتي أجّرت منها شركة كوجاليمافيا الروسية الطائرة المنكوبة.

ونقلت الوكالة عن المحامي إيجور ترونوف، الذي يمثل مصالح أقارب الضحايا، أنه تم إعداد المستندات للمطالبة بتعويض لعائلات الضحايا من الشركة المالكة للطائرة.

وأضافت أن قيمة التعويضات التي ستتم المطالبة بها ستتراوح بين 300 ألف ومليون ونصف المليون دولار لكل ضحية.

وسقطت الطائرة الروسية المنكوبة وسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة التي كانت في طريقها من مطار شرم الشيخ إلى مطار سانت بطرسبرغ في روسيا، ولقي جميع من على متن الطائرة حتفهم.