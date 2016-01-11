مصر.. بدء محاكمة العادلي و 12 من مساعديه في 7 فبراير

أفادت مراسلة العربية في القاهرة أنه تم تحديد جلسة 7 فبراير المقبل، لبدء محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 من مساعديه، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام في قضية جديدة أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد.



وأفادت أن جميع المتهمين مُخلى سبيلهم، وستعقد المحكمة جلساتها في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وقالت التحقيقات إن العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت.

كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

