مصر: تركيا تعتقل 12 مواطناً من أسرة واحدة

أعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين، أنه يتابع بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في اسطنبول حالة 12 مواطناً مصرياً ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة "أضنة" أثناء محاولتهم المرور عبر الأراضي التركية للانضمام إلى تنظيم داعش.

وأفادت القنصلية بأن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة، ومن بينهم 3 أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة رسمية من القنصلية العامة المصرية في اسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وكذا طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن المحكمة التركية المختصة سوف تتخذ اليوم الاثنين قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيراً إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز.

وجدد مساعد وزير الخارجية المصري تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو الانضمام إلى تنظيمات غير شرعية، الأمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة.