نقيب الأشراف يفوز بمنصب وكيل البرلمان المصري

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فوز محمود الشريف نقيب قبائل الأشراف في مصر بواحد من مقعدي وكيلي المجلس، والإعادة بين كلا من علاء عبدالمنعم وسليمان وهدان على المقعد الثاني اليوم الاثنين.

وقال عبدالعال إن عمليات الفرز أسفرت عن حصول الشريف على 345 صوتا.

ولد محمود الشريف وكيل المجلس الجديد في 4 مارس 1956 بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وكان من أوائل الذين عينوا عام 1993 عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف، واختاره أحمد كامل ياسين الرفاعي النقيب السابق لمنصب نائب نقيب الأشراف، وصدر قرار جمهوري عام 2008 بتعيينه نقيبا للأشراف خلفا لأحمد كامل ياسين.

مارس الشريف العمل البرلماني منذ عام 1990، حيث انتخب لأربع دورات متتابعة، كما كان عضوا بالبرلمان العربي، وتولى منصب نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، وتم منحه الدرع الذهبي لأدائه المتميز في العمل الشعبي والخيرى والبرلماني، كما كان ضمن أفضل 10 نواب، ونجح في الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة في حب مصر عن الصعيد.

منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، لكونه إحدى الشخصيات التي ساهمت في تعزيز القيم النبيلة والتصدي للغلو والتشدد.

وقال الشريف عقب فوزه بمنصب الوكيل إنه سيعمل جاهدا على إصدار تشريعات تحمي الأزهر والمؤسسات الدينية من هجوم المتطرفين، وتجرم كل من ينشر أفكارا متطرفة، ويسعى لإثارة الفتن في المجتمع، وتوجيه جزء من ميزانية الدولة للمؤسسات الدينية، ورفع كفاءة الدعاة والأئمة.

وقال إن البلاد تحتاج إلى نبذ الخلافات من أجل نهضتها، والعمل على إزالة أي عراقيل تعوق عملية التنمية والتقدم، مشيرا إلى أنه يثق في زملائه النواب في أداء المسؤولية والأمانة ومساعدة الشعب للعبور من كافة الأزمات الحالية.