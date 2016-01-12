استقالة أقدم نواب برلمان مصر بعد 48 ساعة من بدء الجلسات

في بادرة لم تكن متوقعة، تقدم النائب كمال أحمد باستقالته من مجلس النواب في مصر بعد 48 ساعة فقط على انعقاد أول جلسات البرلمان.

وجاءت استقالة أحمد، أقدم عضو مجلس نواب في مصر وعضو البرلمان عن دائرة العطارين بالإسكندرية، مفاجئة للجميع معللاً السبب بأن صحته لا تحتمل وأنه يحتاج للراحة والهدوء فيما تجمع نواب الإسكندرية وبعض النواب الآخرين حوله لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي ربما ستثير الجدل حول البرلمان.

وفي تصريحات له للصحافيين البرلمانيين عقب الاستقالة، قال أحمد إن من أسباب استقالته أيضاً التصرفات التي وصفها بغير الحضارية للنواب والتي حولت البرلمان لسيرك - بحسب تعبيره - مضيفاً أن "الاستقالة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة المقررة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

كمال أحمد كان ضمن 7 نواب تقدموا للترشح لرئاسة البرلمان وخسر في الانتخابات التي فاز بها الدكتور علي عبد العال، وقالت مصادر إن السبب الحقيقي للاستقالة ربما يرجع لاحتجاجه على بعض القرارات التي صدرت من المجلس مؤخراً ومنها اللائحة الداخلية ومنع بث وإذاعة الجلسات وأزمة تشكيل اللجان النوعية.

يعتبر كمال أحمد، وهو ينتمي للتيار الناصري، أقدم نائب برلماني من بين أعضاء المجلس الحاليين، حيث كان نائباً في برلمان عام 1976، وقدم قبل ذلك عدة مشروعات لقوانين منها قانون محاكمة الوزراء، وقانوني السلطة القضائية، ومباشرة الحقوق السياسية.

ولد أحمد في 13 مارس 1941 بمحافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وفاز بمقعد الفردي بدائرة العطارين.