النواب يمنع التصفيق وبث الجلسات ويرفض استقالة أقدم نائب

وافق مجلس النواب المصري برئاسة د.علي عبدالعال على اقتراح مقدم من النواب بمنع التصفيق في المجلس إلا في المناقشات الخاصة بالقضايا القومية فقط.

ورفض البرلمان خلال جلسته اليوم الثلاثاء استقالة النائب كمال أحمد التي تقدم بها احتجاجاً على إدارة الجلسات وتصرفات بعض النواب وعاد النائب إلى مكانه في المجلس بعد رفض استقالته.

وذكر نواب مصريون لـ"العربية.نت" أن قرار المجلس بوقف بث الجلسات جاء بناء على سخرية وتعليقات البعض مواقع التواصل الاجتماعي من المشادات التي تحدث بين الأعضاء والخلافات حول آلية عمل المجلس وبصورة تسيء للنواب مؤكدين أنه سيتم بث بعض المقتطفات من الجلسات المهمة والمعنية بمناقشة أزمات ومشكلات جماهيرية.

وقالوا إن قرار منع بث الجلسات جاء أيضا بناء على مذكرة مقدمة من 40 نائباً يطالبون بوقف البث، مؤكدين أنه من حق الشعب مشاهدة نتائج المناقشات، لا خلافات النواب أو المشادات الكلامية، حفاظا على هيبة البرلمان وصورة نوابه.