بالأسماء.. تشكيل 19 لجنة برلمانية لمراجعة قوانين السيسي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجان نوعية لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، وإعداد تقارير بشأنها خلال أربعة أيام على أن يبدأ المجلس في مناقشتها الأحد القادم.

وبلغ عدد اللجان التي شكلها المجلس 19 لجنة وهي:

محمد شحاتة رئيسا للجنة الزراعة

يوسف عبد الدايم رئيسا للجنة الصحة

محمود عثمان رئيسا للجنة الإسكان

بهاء الدين أبو شقة رئيسا للجنة الشؤون التشريعية

كمال أحمد رئيسا للجنة الخطة والموازنة

على مصيلحي رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية

محمد الزيني رئيسا للجنة الصناعة

محمد العرابي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية

كمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي

صلاح عيسى رئيسا للجنة القوى العاملة

آمنة نصير رئيسا للجنة التعليم

أسامة العبد رئيسا للجنة الشؤون الدينية

حسن السيد رئيسا للجنة النقل والمواصلات

محمد عبده رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة

محمود نبيه حسانين رئيسا للجنة الإدارة المحلية

طاهر أبوزيد رئيسا للجنة الشباب

مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان

سعداوي أبو ضيف رئيسا للجنة الشؤون العربية.