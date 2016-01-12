برلماني مصري يقدم بيانا عاجلا لعزل رئيس أكبر جهاز رقابي

قدم النائب المصري مصطفى بكري بيانا عاجلا يطالب فيه بسرعة عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد ثبوت تورطه في تضليل الرأي العام وادعائه بوجود فساد في مصر بلغت تكلفته 600 مليار جنيه خلال عام 2015.

وطالب بكري في بيانه الذي قدمه للبرلمان اليوم الثلاثاء بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية بشأن ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة من إهدار 600 مليار جنيه كمحصلة للفساد في مصر خلال عام، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات.

ودعا بكري إلى اعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد وإفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني الذي يوجب أن يرسل التقارير فقط إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مطالبا باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى البرلمان لمواجهته بتقرير اللجنة .