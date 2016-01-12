تركيا تسلم القاهرة 12 مصريا حاولوا الانضمام لداعش

قررت السلطات التركية ترحيل 12 مصريا من أسرة واحدة، بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل للانضمام لداعش.

وقال الخارجية المصرية إنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لحالة المواطنين المصريين الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة "أضنة" بتهمة السعي إلى الانضمام لتنظيم داعش بالمرور عبر الأراضي التركية، والذين يبلغ عددهم اثني عشر مواطناً من بينهم ثلاثة أطفال فقد قررت تركيا تسليمهم إلى مصر.

صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بأن المحكمة التركية المختصة قررت إخلاء سبيل كافة المصريين مع إحالتهم لمكتب الأجانب والهجرة للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى مصر، وفقاً لما أفادت به القنصلية العامة المصرية في اسطنبول، والتي تتابع إجراءات الترحيل لضمان سرعة تنفيذها.