مصر.. المفتي يدين العملية الإرهابية على مسجد باسطنبول

دان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، العملية الإرهابية التي وقعت في ساحة مسجد السلطان أحمد بوسط العاصمة التركية اسطنبول، مما أدى إلى مقتل 15 وإصابة مثلهم حتى الآن.

وأكد المفتي في بيان له "أن هؤلاء الفجرة لم يراعوا حرمة بيوت الله وسعوا في خرابها، كما أنهم سفكوا دماء الأبرياء من المسلمين فأصبحوا ملعونين خزايا في الدنيا والآخرة".

وأضاف أن الإرهاب الأسود يثبت كل يوم أن المتطرفين لا هم لهم إلا الإفساد في الأرض وإزهاق الأرواح والصد عن سبيل الله، والعجيب أنهم يدعون زوراً أنهم يريدون إعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه.